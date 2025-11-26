Docenti convegni con diritto all’assenza dal servizio a dicembre 2025

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

