divieti non rispettati e coltelli scattano denunce in zona stazione

Lunedì pomeriggio la zona della stazione si è rivelata, ancora una volta, un piccolo concentrato di guai. Nel giro di poche ore la Volante ha pizzicato quattro persone che, ognuna a suo modo, sembrava avere un rapporto piuttosto elastico con le regole. Il primo, 21 anni, non avrebbe proprio dovuto trovarsi lì: su di lui pendeva un divieto di ritorno a Pesaro. Il secondo, 20 anni, stava tranquillamente ignorando il Dacur, la misura che vieta l'accesso ad alcune aree urbane a chi ha collezionato precedenti o comportamenti problematici. Il terzo, 31 anni, non violava alcun divieto territoriale, ma portava con sé un coltello a doppia lama, oggetto che non rientra esattamente nel kit dell'escursionista della domenica.

