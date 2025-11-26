Disney Junior dal 1 Dicembre su Sky nuovo canale con le storie più amate dai bambini

Disney Jr. dedicato ai bambini in età prescolare Un mondo fatto di musica, gioco e avventure che accende la fantasia dei più piccoli e accompagna i genitori nella condivisione quotidiana. Dal 1° dicembre su Sky arriva Disney Jr., il canale Disney pensato per accompagnare i bambini in età prescolare nelle loro prime grandi scoperte, con le storie e i personaggi che hanno fatto sognare intere. 🔗 Leggi su Digital-news.it

