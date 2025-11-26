Disney Jr arriva su Sky dal 1° Dicembre 2025 | Promo Teaser ??

Dal 1° dicembre Sky accoglie Disney Jr., il canale dedicato ai bambini in età prescolare con storie e personaggi che stimolano fantasia e apprendimento attraverso il gioco. Topolino, Spidey, Ariel, Sofia e tanti altri amati protagonisti accompagnano i più piccoli in avventure magiche che li invitano a ridere, cantare, ballare e scoprire il mondo con curiosità? #DisneyJr #Sky #CartoniAnimati #Pre. 🔗 Leggi su Digital-news.it

