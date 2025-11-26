Disney Jr arriva su Sky dal 1° Dicembre 2025 | Promo Teaser ??
Dal 1° dicembre Sky accoglie Disney Jr., il canale dedicato ai bambini in età prescolare con storie e personaggi che stimolano fantasia e apprendimento attraverso il gioco. Topolino, Spidey, Ariel, Sofia e tanti altri amati protagonisti accompagnano i più piccoli in avventure magiche che li invitano a ridere, cantare, ballare e scoprire il mondo con curiosità? #DisneyJr #Sky #CartoniAnimati #Pre. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prossima fermata: Zootropolis! La produttrice Yvett Merino e i doppiatori italiani hanno inaugurato il treno Trenitalia Intercity dedicato a #Zootropolis2. Il nuovo film Disney arriva domani solo al cinema! - facebook.com Vai su Facebook
Percy Jackson 2 arriva su Disney+: cosa ci attende nel Mare dei Mostri | Trailer Vai su X
Su Sky arriva Disney Jr. per i bambini in età prescolare - , il canale Disney pensato per accompagnare i bambini in età prescolare nelle loro prime grandi scoperte, con le storie e i personaggi che hanno fatto sognare i ... Da ansa.it
Sky, dal 1° dicembre arriva Disney Jr. - Con una programmazione che include cartoni animati e serie tv, Disney Jr. key4biz.it scrive
Sky, al via dal 1° dicembre il nuovo canale per bambini Disney Jr. - Dal 1° dicembre, il canale dedicato ai bambini in età prescolare porta storie, musica e personaggi iconici sul piccolo schermo ... Si legge su affaritaliani.it