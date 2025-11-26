Discarica il sindaco alle strette | Faccia capire da che parte sta

"Siamo contrari a qualsiasi forma di ampliamento della discarica di Monteschiantello, non solo perimetrale, ma anche volumetrico. L’ipotesi di aumento della capacità dell’impianto allo studio da parte di Aset comporterebbe un prolungamento significativo della sua vita, con effetti equivalenti a un allargamento vero e proprio". E’ la netta presa di posizione dei tre consiglieri di minoranza sancostanzesi Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli, che hanno depositato un’interrogazione per ‘stanare’ il sindaco e la sua squadra, chiedendo "qual è la posizione ufficiale del Comune di San Costanzo rispetto all’ipotesi di ampliamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

