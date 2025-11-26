Disastro ambientale a Terni 1.200 mc di rifiuti speciali nascosti come pavimentazione | le conseguenze

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, i Carabinieri Forestali hanno scoperto oltre 1.200 mc di rifiuti speciali usati irregolarmente da una ditta: titolare denunciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

disastro ambientale a terni 1200 mc di rifiuti speciali nascosti come pavimentazione le conseguenze

© Notizie.virgilio.it - Disastro ambientale a Terni, 1.200 mc di rifiuti speciali nascosti come pavimentazione: le conseguenze

Contenuti che potrebbero interessarti

disastro ambientale terni 1200Disastro ambientale a Terni, 1.200 mc di rifiuti speciali nascosti come pavimentazione: le conseguenze - 200 mc di rifiuti speciali usati irregolarmente da una ditta: titolare denunciato. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Disastro Ambientale Terni 1200