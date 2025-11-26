Disabilità e Intelligenza Artificiale una giornata di studio su innovazione e diritti
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Messina Blind Inclusive, in collaborazione con il Comune di Messina e la Messina Social City, organizza venerdì 28 novembre alle ore 10:30, presso il Salone degli Specchi della Città Metropolitana, l’incontro dal titolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
