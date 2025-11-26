Disabilità a Napoli la seconda edizione di CiAV – Cinema ad Alta Voce Fest

È l’incontro attivo e partecipato tra pubblico vedente e non vedente quello promosso da “CiAV – Cinema ad Alta Voce Fest”, che per la sua seconda edizione sceglie di nuovo Napoli come cornice ideale per lo sviluppo di contenuti culturali che siano maggiormente accessibili alle persone con disabilità visiva e non solo. Dopo una beneaugurante prima edizione tenutasi al Cinema Modernissimo lo scorso marzo, l’unico festival cinematografico interamente dedicato ai ciechi e agli ipovedenti torna dal 27 al 29 novembre questa volta a CasaCinema (via Cisterna dell’Olio, 46) con un programma denso di appuntamenti, tra laboratori riservati agli studenti dell’ Accademia delle Belle Arti di Napoli, nonché di istituti comprensivi e superiori, e tra proiezioni e performance varie, aperte al pubblico e tutte a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it