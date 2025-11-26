Diretta WRC – Saudi Arabia Rally 2025
A Jeddah, dove si svolge l’ultimo atto del WRC che assegnerà il titolo piloti assoluto e quello WRC2 Challenge. La redazione di TuttoRally, come sempre, seguirà in diretta la gara Shakedown Lo shakedown in Arabia Saudita consegna un verdetto chiaro: Kalle Rovanperä è arrivato con la determinazione di chi vuole lasciare il segno. Il finlandese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Diretta GP Arabia Saudita Jeddah - 20/04/25 Diretta in Italia 20/04/25 ore 19:00 numero di giri 50 Lunghezza 6. Secondo repubblica.it
WRC | Al-Attiyah correrà al Rally Arabia Saudita su una Puma Rally1 di M-Sport - Il WRC torna quest'anno in Arabia Saudita, nel rally che concluderà la stagione corrente. Si legge su msn.com