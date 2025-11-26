DIRETTA | Tutte le notizie del 25 novembre | vittorie in Champions per Napoli e Juve LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Serie A alle ultimissime di mercato Neanche il tempo di archiviare il lunedì che ha chiuso la 12esima giornata di Serie A con le emozioni di Sassuolo e Torino – e un Como super – che è già tempo di rituffarsi in Champions League. In campo stasera Napoli e Juventus per due partite vitali in chiave qualificazione almemo ai playoff. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Parte la diretta di #AIForHumans dagli studi RAI, seguiteci per scoprire tutte le tendenze AI per il 2026: le tecnologie, le strategie, i metodi per innovare davvero e sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale buff.ly/w3xzi6g Vai su X
+++ Maltempo, anche Prato chiude tutte le scuole - Diretta - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre: il Real Madrid rivuole Nico Paz già a gennaio LIVE - La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. Da calciomercato.it
Napoli-Qarabag 2-0: diretta live e risultato finale | UCL - Qarabag di Martedì 25 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net
Belve 2025, puntata 25 novembre/ Diretta: omaggio a Ornella Vanoni. Poi Berti, Magnini e Colombari - Belve 2025 torna in onda oggi 25 novembre con una puntata dedicata al ricordo di Ornella Vanoni. Scrive ilsussidiario.net