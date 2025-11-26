Diretta Gol Champions League LIVE alle 21 in campo Atalanta e Inter
Diretta Gol Champions League LIVE. Si chiude una due giorni decisiva per le italiane. Oggi tocca ad Atalanta ed Inter, entrambe impegnate in trasferta Dopo le vittorie di Napoli e Juventus, la due giorni di Champions League si chiude con Atalanta ed Inter. I nerazzurri sono di scena a Madrid contro l’Atletico Madrid mentre la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#Champions 2025/26 Diretta Esclusiva @SkySport e @NOWTV_It 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti digital-news.it/news/sky-itali… #SkySport #SkyChampions #SkyUCL Vai su X
Champions League, oggi Bodo-Juve e Napoli-Qarabag – Le partite in diretta (Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, martedì 25 novembre, si giocano Bodo Glimt-Juve e Napoli-Qarabag per la quinta giornata della fase campionato. Per i bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Monaco avanti a Cipro! Diretta gol live score (oggi 26 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 26 novembre 2025 delle partite per la 5^ giornata, giocano Inter e Atalanta. Lo riporta ilsussidiario.net
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, formazioni ufficiali - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Si legge su tuttosport.com
Diretta Gol Champions League LIVE, alle 21 in campo Atalanta e Inter - Oggi tocca ad Atalanta ed Inter, entrambe impegnate in trasferta Dopo le vittorie di Napoli e Juventus, la due gio ... Da calcionews24.com