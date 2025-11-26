Diretta Gol Champions League LIVE alle 21 in campo Atalanta e Inter

26 nov 2025

Diretta Gol Champions League LIVE. Si chiude una due giorni decisiva per le italiane. Oggi tocca ad Atalanta ed Inter, entrambe impegnate in trasferta Dopo le vittorie di Napoli e Juventus, la due giorni di Champions League si chiude con Atalanta ed Inter. I nerazzurri sono di scena a Madrid contro l’Atletico Madrid mentre la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol champions league live alle 21 in campo atalanta e inter

© Calcionews24.com - Diretta Gol Champions League LIVE, alle 21 in campo Atalanta e Inter

