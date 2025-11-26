dionigi arriva la punizione niente panca col frosinone

Proseguono gli allenamenti della Reggiana che oggi effettuerà una seduta pomeridiana al ‘Villa Granata’ center e poi ne farà due, a porte chiuse, nelle mattinate di domani e venerdì. Il focus è sul match di sabato, quando alle 15 arriverà il Frosinone di Alvini, autore di un campionato eccellente e al terzo posto, a -3 dalla capolista Monza. Ieri sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo che ha notificato la quarta ammonizione a Papetti. Il difensore granata diventa quindi il secondo diffidato dopo Marras. Una giornata di squalifica per Dionigi, espulso nel finale a Carrara per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Perenzoni che non aveva ravvisato una chiara trattenuta su Libutti, lanciato verso l’area avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

