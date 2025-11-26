Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | Dettagli e retroscena del piano di pace per l' Ucraina

Laverita.info | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 26 novembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 daniele ruvinetti dettagli e retroscena del piano di pace per l ucraina

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina»

Argomenti simili trattati di recente

Nello Daniele - DIMMI CHE E' VERO - la recensione - Dopo aver tentato (invano, duole dirlo) un distacco da Pino con "Si potrebbe amare", Nello Daniele ritorna vicino al suo Grande Fratello ... Si legge su rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Daniele Ruvinetti