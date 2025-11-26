Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | Dettagli e retroscena del piano di pace per l' Ucraina
Ecco #DimmiLaVerità del 26 novembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info
