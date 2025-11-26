Dimensione Subacquea Commissione Trasporti a La Spezia

Lopinionista.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Una delegazione della Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha svolto oggi una missione alla Spezia in occasione dell’esame del disegno di legge in materia di sicurezza delle attività subacquee. La delegazione, composta dal presidente Deidda e dai deputati Frijia (AN), Pandolfo (PD), Bagnasco (FI), Traversi (M5S), Pastorino (Misto) e Pastorella (AZ), ha svolto una serie di incontri e sopralluoghi mirati a raccogliere elementi conoscitivi diretti sulle eccellenze locali che operano nel settore strategico marittimo e subacqueo. L’obiettivo è fornire un contributo concreto e basato sulla realtà territoriale all’elaborazione di una normativa che si preannuncia fondamentale per il futuro del Paese in questo ambito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

dimensione subacquea commissione trasporti a la spezia

© Lopinionista.it - “Dimensione Subacquea”, Commissione Trasporti a La Spezia

Altri contenuti sullo stesso argomento

dimensione subacquea commissione trasporti“Dimensione Subacquea”, Commissione Trasporti a La Spezia - Una delegazione della Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha svolto oggi una missione alla Spezia in occasione dell'esame del disegno ... Come scrive lopinionista.it

dimensione subacquea commissione trasportiLa Spezia, la commissione Trasporti della Camera dei Deputati attesa in città - Il sopralluogo della commissione Trasporti della Camera dei Deputati per Polo Subacquea, Port Authority, Comsubin e Distretto tecnologie marine è fissato per ... Si legge su ilsecoloxix.it

Commissione trasporti della Camera alla Spezia: “Pontremolese, prima il progetto e poi i fondi. Non separiamo il binomio La Spezia-Carrara” - In occasione dell'esame del disegno di legge sulle Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee i de ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimensione Subacquea Commissione Trasporti