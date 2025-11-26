ROMA – Una delegazione della Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha svolto oggi una missione alla Spezia in occasione dell’esame del disegno di legge in materia di sicurezza delle attività subacquee. La delegazione, composta dal presidente Deidda e dai deputati Frijia (AN), Pandolfo (PD), Bagnasco (FI), Traversi (M5S), Pastorino (Misto) e Pastorella (AZ), ha svolto una serie di incontri e sopralluoghi mirati a raccogliere elementi conoscitivi diretti sulle eccellenze locali che operano nel settore strategico marittimo e subacqueo. L’obiettivo è fornire un contributo concreto e basato sulla realtà territoriale all’elaborazione di una normativa che si preannuncia fondamentale per il futuro del Paese in questo ambito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Dimensione Subacquea”, Commissione Trasporti a La Spezia