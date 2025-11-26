Difesa Inter la miglior retroguardia della Champions è nerazzurra | un solo gol subito nella fase a gironi

Inter News 24 Difesa Inter, la difesa organizzata da Cristian Chivu si conferma una delle squadre più solide in Europa: numeri da record in Champions League. Dopo l’Arsenal, l’Inter si guadagna il titolo di miglior difesa della fase a gironi di Champions League, con un solo gol subito in tutta la competizione. L’unica rete incassata dai nerazzurri è arrivata a San Siro, nel match contro il Kairat Almaty, ma fuori casa il percorso dell’undici di Cristian Chivu è stato impeccabile. L’Inter ha ottenuto due vittorie senza subire gol, con successi decisivi contro Ajax (2-0) e Union Saint-Gilloise (4-0), mostrando una solidità difensiva che ha messo in difficoltà tutte le squadre affrontate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Difesa Inter, la miglior retroguardia della Champions è nerazzurra: un solo gol subito nella fase a gironi

