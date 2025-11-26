Difesa della costa dune invernali a protezione del litorale | intervento da 6,6 milioni di euro

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dune invernali per proteggere il litorale di Lido di Volano dalle mareggiate, e quindi dall’erosione e dal rischio di ingressione marina: è l’obiettivo di un intervento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che destina 60mila metri cubi di sabbia a quel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

difesa costa dune invernaliA Comuni del Lazio 2,4 milioni per la difesa della costa - Ghera: tuteliamo la bellezza del litorale e dei suoi beni storici e paesaggistici ... Secondo ilfaroonline.it

Difesa della costa, nuove scogliere a Porto Sant'Elpidio. «Lavori al via entro la fine del mese» - PORTO SANT'ELPIDIO Ripartono i cantieri sulla costa: entro la fine del mese al via la posa in opera delle nuove scogliere. Da corriereadriatico.it

Costa ai 27: "Al vertice Ue proposte concrete per difesa" - Propongo di concentrarci su misure concrete in materia di capacità, con l'obiettivo di costruire una visione ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Costa Dune Invernali