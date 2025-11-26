Die My Love | Jennifer Lawrence brilla nel ritratto più oscuro della maternità
Lynne Ramsay torna dietro alla macchina da presa con un film che fa stringere lo stomaco: un ritratto feroce ma allo stesso tempo molto vulnerabile della maternità. L’esperienza è dipinta come un territorio instabile, dove paura e traumi si intrecciano, creando nodi che sono reali ma spesso anche taciuti. La protagonista, una Jennifer Lawrence ipnotica, porta tutto sulle spalle con un’interpretazione che resta addosso. Le tematiche del film. Il cuore del film è la depressione post-partum e tutto ciò che la circonda: la paura di non essere all’altezza, il peso delle nuove responsabilità e i numerosi cambi da affrontare nella vita di coppia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
