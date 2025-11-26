Diciassettenne tenta una truffa Le vittime lo fanno arrestare

Quando il giovanissimo truffatore ha afferrato la busta che doveva contenere i gioielli della pensionata, sono saltati fuori i poliziotti e lo hanno arrestato. È successo venerdì mattina in via Misa e il giovane, un diciassettenne campano incensurato, che era stato spedito in treno a Bologna per finalizzare i raggiri della banda per cui ‘lavorava’, risponde adesso di resistenza a pubblico ufficiale e truffa. Quella che avrebbe voluto mettere a segno ai danni di una coppia di pensionati, di 79 e 81 anni, che però erano preparati. E quando è arrivata loro la chiamata del solito finto maresciallo, hanno mangiato la foglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

