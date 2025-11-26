Diciassette sfide e tutte in serie cadetta I precedenti nettamente a favore di rossoblù

Samb-Brescia, un match dal sapore antico. Quello di questa sera è il diciottesimo incontro tra le due formazioni, tutti in Serie B, il primo in Coppa Italia. I precedenti sono favorevoli al club rossoblù con 8 vittorie, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta nel campionato 1977-1978 quando le " rondinelle " si imposero per 1-0 con rete di Rampanti. La prima gara ufficiale tra le due formazioni risale addirittura al torneo cadetto 1956-1957, quando la Samb era la prima e unica squadra marchigiana a partecipare alla seconda serie nazionale. I rossoblù vinsero per 2-1. Andarono a segno Padoan e Mecozzi, mentre per i lombardi il gol porta la firma di Gasparini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diciassette sfide e tutte in serie cadetta. I precedenti nettamente a favore di rossoblù

