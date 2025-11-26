Diciannove carabinieri arrivano a Latina | quattro marescialli e 15 appuntati al comando provinciale

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al comando provinciale dell'Arma di Latina arrivano 19 carabinieri. I quattro nuovi marescialli e 15 appuntati sono stati ricevuti dal colonnello Christian Angelillo, comandante.Andranno a potenziare l'organico dell'Arma in provincia e contribuiranno a garantire la sicurezza dei territori insieme. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

