Diciannove carabinieri arrivano a Latina | quattro marescialli e 15 appuntati al comando provinciale

Al comando provinciale dell'Arma di Latina arrivano 19 carabinieri. I quattro nuovi marescialli e 15 appuntati sono stati ricevuti dal colonnello Christian Angelillo, comandante.Andranno a potenziare l'organico dell'Arma in provincia e contribuiranno a garantire la sicurezza dei territori insieme.