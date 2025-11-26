di scena nikita quante storie al fabbricone

Candidata agli Ubu 2021 come miglior attrice, Francesca Sarteanesi sarà Nikita da domani a domenica al Teatro Fabbricone (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). A lungo tra le anime della compagnia pistoiese de Gli Omini che da sempre unisce l’indagine sociologica a un registro comicobrillante, Sarteanesi conserva traccia di questa esperienza nel percorso da autrice e performer solista che ha intrapreso dal 2018, complice un eccezionale talento di ritrattista che la guida nell’allestire una galleria di vivide figure popolari. E proprio in questa galleria si inscrive Nikita, in cui la Sarteanesi dà voce al soliloquio di una donna cui piacerebbe avere sempre ragione di fronte a una donna remissiva (Alessia Spinelli nel ruolo Nadia) che non può far altro che soccombere sotto i colpi di una narrazione mitomane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

