Di Pietro controcorrente in tv | difende la famiglia nel bosco e i magistrati poi tira fuori il suo pitale

L’ex magistrato Antonio Di Pietro è intervenuto in collegamento a L’aria che tira sul caso della famiglia che vive nel bosco in provincia di Chieti e i cui bambini sono stati temporaneamente allontanati dai servizi sociali. Nel suo intervento Di Pietro ha difeso Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ma ha anche espresso solidarietà nei confronti dei magistrati. Al tempo stesso però, ha condiviso i ricordi della sua infanzia rurale vissuta a piedi scalzi, tra pitali e mucche. Di Pietro apre il suo ragionamento con una considerazione sui magistrati: “Non si deve andare addosso ai magistrati. Io la loro scelta non la condivido, ma non basta per andargli contro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Di Pietro controcorrente in tv: difende la famiglia nel bosco e i magistrati, poi tira fuori il suo pitale

