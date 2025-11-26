Di Paolo Rava | Sono sopravvissuta a un tumore al seno e mi sono sentita in debito con la vita | così è nato Women for Haiti
Nell'interivista rilasciata a Il Giornale d'Italia, la giornalista ha raccontato la sua esperienza personale con la patologia del tumore al seno e del desiderio, insieme alla Fondazione Rava, di aiutare le donne più in difficoltà che non hanno gli strumenti per essere curate Donatella Di Paol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
