Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Qarabag Le parole i Di Lorenzo. «C'era da dare dei segnali ma soprattuto a noi stessi. Sono state settimane complicate per i risultati che facevamo, ma abbiamo dato risposte importanti. Stasera non è stato facile, ma ci tenevamo a tornare a vincere in Champions per fare punti. E poi ci tenevamo perché oggi è l'anniversario della scomparsa di Maradona. stata una bella serata con una bella vittoria di fronte ai nostri tifosi» È cambiato qualcosa, cosa vi siete detti dopo il ritorno di Conte? «In questi giorni si percepiva un'entusiasmo e un'energia diversa.

Di Lorenzo: «Non c'era bisogno di venirsi incontro con Conte perché siamo sempre stati uniti»