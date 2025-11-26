Di Canio a Sky | Bonny sta crescendo Lautaro ha fatto fatica nel derby ma…

Inter News 24 Di Canio sulla sfida odierna contro l’Atletico Madrid! Le parole dell’ex calciatore sulla sfida di Champions League della squadra di Chivu. Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la decisione di Cristian Chivu di schierare Ange-Yoan Bonny accanto a Lautaro Martínez nella trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid. SOFFERENZE IN CAMPO – «Nel derby Thuram, che quando sta bene è devastante, ha sbagliato tanti appoggi. Tornava da un infortunio abbastanza lungo. Una partita accesa e il rischio dopo una partita con intensità è che ti possa fare male anche in una gara come l’Atletico Madrid che impegna molto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Canio a Sky: «Bonny sta crescendo, Lautaro ha fatto fatica nel derby ma…»

