Devono operarmi L’annuncio del famoso cantante preoccupa i fan | cosa succede
Il noto cantautore italiano ha recentemente condiviso un annuncio che ha generato un misto di sentimenti tra i suoi ammiratori: entusiasmo per i suoi prossimi progetti televisivi e preoccupazione per la sua salute. L’artista ha comunicato che, se da un lato è pronto a tornare sugli schermi con la terza stagione del suo apprezzato programma, dall’altro dovrà affrontare un periodo di stop forzato a causa di un intervento chirurgico alla gola. Questa operazione, resa necessaria dalla presenza di un polipo, lo costringerà a un Natale insolitamente “silenzioso”, un doveroso riposo assoluto per le sue preziose corde vocali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa storia ci riguarda molto da vicino. Riceviamo di continuo la fatidica domanda: "posso operarmi"? Nel 90% dei casi è possibile intervenire, ma non sempre. Anche tu vuoi sapere se puoi operarti? Ascolta il dottor Andrea Russo: manda la tua documentaz - facebook.com Vai su Facebook