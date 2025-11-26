Devono operarmi L’annuncio del famoso cantante preoccupa i fan | cosa succede

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto cantautore italiano ha recentemente condiviso un annuncio che ha generato un misto di sentimenti tra i suoi ammiratori: entusiasmo per i suoi prossimi progetti televisivi e preoccupazione per la sua salute. L’artista ha comunicato che, se da un lato è pronto a tornare sugli schermi con la terza stagione del suo apprezzato programma, dall’altro dovrà affrontare un periodo di stop forzato a causa di un intervento chirurgico alla gola. Questa operazione, resa necessaria dalla presenza di un polipo, lo costringerà a un Natale insolitamente “silenzioso”, un doveroso riposo assoluto per le sue preziose corde vocali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

