Derby la coreografia milanista e quel messaggio nascosto Lo avevate notato?

Se è vero che, sul rettangolo di gioco, il derby ha sorriso al Milan, occorre ricordare che l’avvicinamento alla stracittadina aveva riservato alcuni momenti di tensione tra la procura di Milano e il tifo organizzato rossonero. L’antefatto: il divieto allo striscione. Nella giornata di giovedì, il direttivo della Curva Sud era stato informato del fatto che lo striscione “Sodalizio Rossonero” non sarebbe potuto entrare a San Siro. Nessuna spiegazione, se non il riferimento a presunti nuovi accertamenti legati all’ inchiesta “Doppia Curva”, che da qualche mese indaga sulle tifoserie organizzate di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Derby, la coreografia milanista e quel messaggio nascosto. Lo avevate notato?

News recenti che potrebbero piacerti

Il "Sodalizio" con le luci dei telefoni allude al "5-0" (il SO iniziale) della finale di Champions League persa dall'Inter. https://www.milannews24.com/inter-milan-derby-coreografia-curva/ #CurvaSud #DerbyMilano #InterMilan #Provocazione #Tifo - facebook.com Vai su Facebook

La coreografia della Curva Sud prima del derby: la scritta “Sodalizio" con le luci dei cellulari Vai su X

Il derby e un dettaglio della coreografia della Curva Sud che ricorda l'ultima finale di Champions - Come ben noto, la Procura di Milano ha imposto il divieto d’ingresso a San Siro dello striscione "Sodalizio Rossonero" e così la Curva Sud, in occasione del derby di ieri ... Secondo milannews.it

Derby, Inter Milan all’insegna delle “non” coreografie? Sentite cosa si dice in questa indiscrezione - Ecco la situazione attuale Il Derby di Milano tra Inter e Milan si avvicina, e le curve dello stadio Meazza hanno già deciso l ... Da calcionews24.com

Derby di Milano: pali di Acerbi e Lautaro, gol del Milan in contropiede e rigore sbagliato da Calhanoglu - Derby di Milano: pali di Acerbi e Lautaro, gol del Milan in contropiede e rigore sbagliato da Calhanoglu L’Inter perde la vetta: Allegri vola a +1 Niente da fare per Cristian Chivu: la ... Come scrive tuttojuve.com