Denunciato per omicidio stradale il camionista che ha investito Viola

È stato denunciato per omicidio stradale l'uomo alla guida del camion che martedì mattina ha investito e ucciso la 23enne Viola Mazzotti nell'incidente stradale in via dell'Arcoveggio. Si tratta di un uomo di 49 anni di origini straniere, lavoratore della ditta di trasporto materiali per i.

