Demon slayer infinity castle parte 2 in uscita nel 2028

attesa e incertezza sulla data di uscita di demon slayer: infinity castle parte 2. Il film Demon Slayer: Infinity Castle Parte 2 sta generando grande fermento tra i fan della serie, con una aspettativa che supera ogni record precedente. Mentre il successo al botteghino di Infinity Castle Parte 1 ha mantenuto alta l'attenzione sulla saga, la data di distribuzione della seconda parte rimane ancora avvolta nel mistero. Il presente articolo analizza le ultime indiscrezioni e i segnali che potrebbero indicare un probabile slittamento nel tempo di questa attesa. mancanza di comunicazioni ufficiali sulla data di rilascio.

