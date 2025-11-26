Demolizione e ricostruzione più grande del supermercato il Consiglio dice sì | Monitorare l' aumento di traffico

Il supermercato Eurospin di via Deledda (quello che si trova vicino alla rotonda tra viale Risorgimento e viale dell'Appennino) potrà ampliarsi di 500 mq di superficie di vendita, riqualificando però l'area adiacente produttiva dell'Incubatoio Faentino, che lascerà la sua sede di viale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

