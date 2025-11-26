Delio Cantimori e la Svizzera Filoelvetismo e spirito europeo

Nicola D'Elia aggiunge un tassello importante alla già vasta bibliografia su uno degli storici italiani più inquieti e controversi del Novecento. Muovendo da un ricco apparato di fonti inedite, D'Elia ricostruisce un aspetto rimasto ai margini delle biografie cantimoriane: il lungo e fecondo rapporto dello studioso romagnolo con la Svizzera e, in particolare, con il mondo accademico di Basilea e di Ginevra. Il libro segue il filo di un dialogo intellettuale che si sviluppa nell'arco di oltre trent'anni, dal primo soggiorno basileese del 1931-32 fino ai dottorati honoris causa conferiti dalle due università svizzere all'inizio degli anni Sessanta.

Vi ricordiamo che questa sera si terrà la presentazione del volume Delio Cantimori e la Svizzera. Intervengono: Brigitte Schwarz Nicola D’Elia Luca Saltini Martedì 25 novembre 2025, ore 18:00, Sala Tami. - facebook.com Vai su Facebook

Dal comunismo alla Svizzera - Filoelvetismo e spirito europeo è il titolo del saggio, da poco uscito per Edizioni di storia e letteratura, scritto dal ricercatore e storico Nicola D’Elia. Si legge su rsi.ch

LIBRI, DELIO CANTIMORI E LA SVIZZERA DI NICOLA D'ELIA - Roma, 24 nov – Verrà presentato domani alle 18 a Lugano – presso la Biblioteca cantonale, Viale Carlo Cattaneo – il liro Delio Cantimori e la Svizzera di Nicola D'Elia (Edizioni di Storia e Letteratur ... Riporta 9colonne.it