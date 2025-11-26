delegazione di studenti italo tedeschi di villa vigoni in visita a civitella

Arezzo, 26 novembre 2025 – . Si è tenuta il 26 novembre la visita di una delegazione di circa 30 studenti italo-tedeschi di Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per il dialogo europeo sul Lago di Como - a Civitella. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Le memorie degli altri” che vuole riunire venti giovani dall’Italia e dalla Germania impegnati in un percorso di riflessione collettiva sul legame tra Storia e democrazia. Tramite incontri con testimoni e studiosi e visitando i luoghi della memoria a Roma, si intende promuovere uno scambio aperto e intergenerazionale sul passato totalitario dei due Paesi, a partire dalle storie delle persone perseguitate durante il fascismo italiano (1922–1945) e l’occupazione tedesca in Italia (1943–1945). 🔗 Leggi su Lanazione.it

