Del Piero strappa un sorriso a Conte ma lui pensa già alla Roma | Dobbiamo rimetterci l’elmetto

Siparietto in tv tra Conte e Del Piero dopo la sfida col Qarabag: l'allenatore del Napoli, divertito, avverte però che presto servirà di nuovo concentrazione in vista della Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Al termine dell'intervista a Sky Del Piero scherza: «Gli ho strappato un sorriso, ma cinque minuti e poi torna al tuo mood» - facebook.com Vai su Facebook

Del Piero strappa un sorriso a Conte ma lui pensa già alla Roma: “Dobbiamo rimetterci l’elmetto” - Siparietto in tv tra Conte e Del Piero dopo la sfida col Qarabag: l'allenatore del Napoli, divertito, avverte però che presto servirà di nuovo concentrazione ... Scrive fanpage.it

Conte su Del Piero: “Avrei voluto farlo rimanere alla Juve, ma era capitata quella cosa con Agnelli” - Era il 2011 quando Andrea Agnelli, allora ancora presidente della Juventus, annunciò nel discorso di apertura dell'assemblea degli azionisti una novità che nessuno si aspettava potesse arrivare in ... Secondo fanpage.it

Conte a sorpresa: "Se me l'avesse chiesto Del Piero avrei detto sì! In passato mi sono pentito..." - Conte è partito dal raccontare la sua prima esperienza da allenatore con l'Arezzo nel 2006- Riporta tuttosport.com