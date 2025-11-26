. Le parole del 10 bianconero. Alessandro Del Piero ha commentato così la vittoria della Juventus con il Bodo Glimt in Champions League. Le sue dichiarazioni: « Sono dei piccoli segnali, era importante vincere. C’è stata anche un po’ di fortuna, nel primo tempo poteva andare sotto di più gol. Nel secondo tempo poteva consolidare di più la vittoria ma alla fine poteva anche perderla. Con Yildiz finalmente hai dato l’impressione di essere più pericoloso.Tutta la Juve è entrata meglio ma avere un giocatore che salta l’uomo e che fa la differenza, entrando in tutti e tre i gol, è un plus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero: «Juve, vittoria di carattere con tanti ‘ma’. Alla fine ha rischiato di perdere e non può essere così facile farle male»