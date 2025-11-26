Del Piero fa sorridere Conte e sono due vittorie e due sorrisi dell’allenatore del Napoli

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte sorride, anzi ride due volte in tre giorni. La prima volte c’era riuscito Ferrara dopo l’Atalanta, questa sera invece, dopo la sfida Champions contro il Qarabag è stato merito di Alex Del Piero. La doppia risata di Conte. In studio sta terminando l’intervista di Conte e sta per intervenire Del Piero, quando commentano che l’ex attaccante della Juve conosce bene il tecnico e aveva anticipato le sue parole. Del Piero fa notare il sorriso di Conte: «Gli ho strappato un sorriso, ma cinque minuti e poi torna al tuo mood» Conte, sempre sorridendo: «Stasera ce la godiamo, poi sappiamo che dobbiamo rimetterci l’elmetto e prepararci perché ci aspetta la Roma» Ferrara fa ridere Conte: «È stato lui a dirmi Ciro basta smettila di fare l’allenatore». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

