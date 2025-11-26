Deiola Cagliari il centrocampista racconta il gol candidato al Premio Puskas | ecco il pensiero del giocatore

Deiola Cagliari, il centrocampista ha raccontato a suo modo il gol che lo ha portato alla candidatura per il Premio Puskas. Ecco i dettagli Il calcio mondiale guarda con curiosità e ammirazione verso la Sardegna grazie alla candidatura al Premio Puskás di un gol destinato a rimanere nella storia. Al centro della scena c'è Deiola,

