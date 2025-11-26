' Degustibus' laboratorio di espressione corporea alla miniera di Montecatini Val di Cecina

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre ore 11:00Laboratorio di espressione corporea e brunch a base di prodotti naturaliMuseo delle Miniere Montecatini val di Cecina (Pisa)Appuntamento domenica 30 novembre, nella sala Calderai della miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa) con un Laboratorio di espressione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Degustibus Laboratorio Espressione Corporea