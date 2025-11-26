Deficienze artificiali Ecco come le forze armate cinesi si addestrano ad ingannare l’IA
Non solo facilitatore, ma anche strumento per complicare e nascondere. Oltre alle già note applicazioni militari dell’Intelligenza Artificiale, principalmente riguardanti la facilitazione nello svolgimento di vari processi all’interno di un apparato militare, come ad esempio quelli legati al C4ISR e alla logistica, con il passare del tempo lo studio e le sperimentazioni con questa tecnologia disruptive vedono un impiego sempre più “creativo” della stessa. Anche facendo leva su un suo impiego da parte delle forze nemiche. Un episodio accaduto nel deserto del Gobi illustra bene questo cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Formiche.net
