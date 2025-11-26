Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Federico Chiesa. Ora sembrano non esserci più dubbi: ecco dove giocherà a gennaio. Ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e, con ogni probabilità, il futuro di Federico Chiesa sarà targato ancora Liverpool. L’esterno offensivo continua ad essere impiegato col contagocce dal tecnico Slot e, proprio per questo motivo, ha attirato le attenzioni di alcune delle principali compagini di Serie A. Inter, Milan e Roma farebbero carte false pur di riportarlo in Italia, magari con la formula del prestito, ma dall’Inghilterra non arrivano buone notizie per i club allenati da Chivu, Allegri e Gasperini che quasi sicuramente si vedranno costretti a virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Decisione Chiesa, tutto ribaltato: dove giocherà a gennaio