Decisa la data di inizio dei saldi invernali in Abruzzo

In Abruzzo inizieranno dal 3 gennaio i saldi invernali. Ad annunciarlo è l'assessore regionale Tiziana Magnacca.Il periodo con i prezzi scontati andrà avanti per circa 60 giorni.La data è stata condivisa con le associazioni di categoria e in linea con le indicazioni nazionali. L’assessore alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Decisa la data di inizio dei saldi invernali in Abruzzo

Scopri altri approfondimenti

ProCyclingStats, il sito crea una sua squadra di ciclismo. Già decisa la data del possibile debutto Vai su X

È stata decisa nel vertice in prefettura a Verona tenuto nei giorni scorsi la data del cosiddetto “Bomba Day” che vedrà, domenica 30 novembre, scattare a Legnago le operazioni per la messa in sicurezza l’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinven - facebook.com Vai su Facebook

Decisa la data di inizio dei saldi invernali in Abruzzo - La Regione Abruzzo ha fissato la data dalla quale i commercianti abruzzesi potranno avviare le vendite con prezzi scontati ... Riporta ilpescara.it

Decisa la data di inizio dei saldi invernali 2026 in Abruzzo: sconti e promozioni dureranno 60 giorni - Il via libera in Abruzzo è arrivato al termine delle consultazioni con le associazioni di categoria regionali che hanno condiviso la data con il settore commercio dell'assessorato alle Attività produt ... Si legge su chietitoday.it

Saldi invernali, fissata la data: ecco quando iniziano a Latina e nel Lazio - A renderlo noto la Regione; confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi ... Come scrive latinatoday.it