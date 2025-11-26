Decaro e la nuova Giunta in Puglia ecco chi ci spera | Paolicelli e Matarrelli in pole Tutti i nomi dei papabili

Per la formazione della nuova Giunta bisognerà attendere fine dicembre, se non addirittura i primi giorni del nuovo anno. Però, con la prima formazione del Consiglio iniziano i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Decaro e la nuova Giunta in Puglia, ecco chi ci spera: Paolicelli e Matarrelli in pole. Tutti i nomi dei papabili

