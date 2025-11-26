Debutto per ‘Hansel e Gretel’ al Teatro Moderno di Tavarnuzze

TAVARNUZZE – Il debutto ‘Hansel e Gretel’ Tavarnuzze segna l’arrivo sul palco del Teatro Moderno della nuova produzione realizzata dalla compagnia L’Ultima Fila, attesa dal pubblico locale domenica 30 novembre alle 17. L’appuntamento porta in scena una rilettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, proposta con un linguaggio contemporaneo e pensata per spettatori di tutte le età. Lo spettacolo si svolge all’interno di un bosco ricreato sul palco attraverso elementi scenografici, teatro di figura, maschere e musiche originali. La narrazione segue i due giovani protagonisti nel loro percorso tra ombre, paure e immaginazione, fino all’incontro con la Strega, rappresentata come una figura simbolica e in continua metamorfosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it