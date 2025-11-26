De Zerbi ricorda il piccolo Paky e dedica la vittoria in Champions alla famiglia | Ci ha portato fortuna

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un legame indissolubile, quasi impossibile da misurare. Anche oggi che le sue idee di calcio si diffondono in Provenza, Roberto De Zerbi non perde occasione per ricordare il suo amore per la città di Foggia e per i foggiani. Un sentimento suggellato dalla cittadinanza onoraria, ricevuta lo scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

