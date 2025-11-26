De Zerbi ricorda il piccolo Paky e dedica la vittoria in Champions alla famiglia | Ci ha portato fortuna
Un legame indissolubile, quasi impossibile da misurare. Anche oggi che le sue idee di calcio si diffondono in Provenza, Roberto De Zerbi non perde occasione per ricordare il suo amore per la città di Foggia e per i foggiani. Un sentimento suggellato dalla cittadinanza onoraria, ricevuta lo scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rudy Zerbi su Aldebaran ricorda Ornella Vanoni - facebook.com Vai su Facebook
Rudy Zerbi su Aldebaran ricorda Ornella Vanoni Vai su X
De Zerbi ricorda il piccolo Paky dedica la vittoria in Champions alla famiglia: "Ci ha portato fortuna" - Un sentimento suggellato dalla cittadinanza onoraria, ricevuta lo scorso 4 gennaio a Palazzo di Città. Come scrive foggiatoday.it