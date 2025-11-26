De Zerbi ricorda il piccolo Paky dedica la vittoria in Champions alla famiglia | Ci ha portato fortuna

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un legame indissolubile, quasi impossibile da misurare. Anche oggi che le sue idee di calcio si diffondono in Provenza, Roberto De Zerbi non perde occasione per ricordare il suo amore per la città di Foggia e per i foggiani. Un sentimento suggellato dalla cittadinanza onoraria, ricevuta lo scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

De Zerbi ricorda il piccolo Paky dedica la vittoria in Champions alla famiglia: "Ci ha portato fortuna" - Un sentimento suggellato dalla cittadinanza onoraria, ricevuta lo scorso 4 gennaio a Palazzo di Città. foggiatoday.it scrive

De Zerbi: "A Brighton visioni diverse. Dopo l'Europa League non capivo il passo successivo" - Intervistato dal Telegraph, Roberto De Zerbih a parlato della sua scelta che lo ha portato a guidare il Marsiglia. Come scrive tuttomercatoweb.com

Incontro De Zerbi, occhio a Conte, c'è anche Allegri: Paratici, che Milan? - De Zerbi ricorda per molti aspetti il primo Sacchi: d’accordo, ha una carriera più strutturata ad alti livelli, però per la prima ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: De Zerbi Ricorda Piccolo