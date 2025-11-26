De Vrij Inter Chivu non trascura l’olandese | la possibile scelta a sorpresa per l’Atletico Madrid

Inter News 24 De Vrij Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefan de Vrij è uno dei difensori centrali più esperti dell’ Inter, e la sua presenza sarà fondamentale nella sfida contro l’ Atletico Madrid secondo Libero. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Cristian Chivu ha sottolineato l’importanza di ritrovare solidità difensiva, e il centrale olandese è uno dei punti di riferimento in questo settore. Nonostante alcune difficoltà recenti, De Vrij resta un perno imprescindibile della retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

