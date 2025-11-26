De Vecchi | Gabbia è cresciuto tantissimo Arrivò a 14 anni e decidemmo di…

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il derby vinto contro l'Inter di Chivu, molte voci si sono espresse, tra cui quella di Walter De Vecchi, ex allenatore delle giovanili del Milan, che ha voluto raccontare Matteo Gabbia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de vecchi gabbia 232 cresciuto tantissimo arriv242 a 14 anni e decidemmo di8230

© Pianetamilan.it - De Vecchi: “Gabbia è cresciuto tantissimo. Arrivò a 14 anni e decidemmo di…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: De Vecchi Gabbia 232