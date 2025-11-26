De Vecchi | Gabbia è cresciuto tantissimo Arrivò a 14 anni e decidemmo di…
Dopo il derby vinto contro l'Inter di Chivu, molte voci si sono espresse, tra cui quella di Walter De Vecchi, ex allenatore delle giovanili del Milan, che ha voluto raccontare Matteo Gabbia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
