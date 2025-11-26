De Luca rompe il silenzio post elettorale | Pronto a dare il mio contributo

Tempo di lettura: 2 minuti “Il campo largo l’abbiamo fatto in Campania l’abbiamo già fatto noi cinque anni fa e fu all’epoca scelta del Movimento Cinque Stelle non farne parte”. Lo ha ricordato oggi il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “ Erano ancora nella fase ideologica non c’era ancora Conte” ha detto De Luca che è ritornato a parlare dopo una fase di silenzio post elettorale. “Sono più che soddisfatto del risultato della lista A Testa alta, tenendo conto che non si è voluto mettere da nessuna parte il mio nome per non penalizzare i candidati come per esempio nella lista del PD”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca rompe il silenzio post elettorale: “Pronto a dare il mio contributo”

