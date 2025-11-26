De Luca rivendica il campo largo e risponde su Napoli | Qualcuno ha la memoria corta
In occasione della sua prima uscita pubblica dopo il successo di Roberto Fico, l’uscente della regione Campania Vincenzo De Luca difende il passato e apre alla possibilità di un futuro a Salerno. «C’è troppa confusione e troppa gente con la memoria corta — ha esordito De Luca —. Qui da noi, cinque anni fa, abbiamo . 🔗 Leggi su 2anews.it
