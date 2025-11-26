De Luca | Io sindaco di Salerno? Può essere un’ipotesi
Tempo di lettura: < 1 minuto “Può essere un’ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto”. E’ la risposta del governatore campano uscente, Vincenzo De Luca all’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Salerno. De Luca ha poi sottolineato di voler tornare a coltivare la sua passione – “mi piacerebbe riprendere a studiare e a leggere qualche altro libro” – e ha ribadito la sua intenzione di continuare a seguire “Napoli e la Campania, per un dovere di gratitudine che ho verso la città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
#lutto Il Sindaco Luca Abbruzzetti e l’Amministrazione Comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Ing. Giulio Capannolo, già Sindaco del nostro Comune dal 1990 al 1992 e stimato professionista. Alla sua famiglia giungano le più sentite - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Luca Diotallevi, su Avvenire, a proposito dei troppi cattolici che chiedono la resa dell'Ucraina, che vorrebbero cancellare la giustizia con un colpo di "pace". Molto assopimento, tra l'altro compiaciuto. Vai su X
De Luca: "Io sindaco di Salerno? Può essere un'ipotesi..." - Il governatore uscente: sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali Salerno. Come scrive msn.com
De Luca, l'ultimo giorno a Salerno da viceré campano: «Il capotavola è dove mi siedo io» - Oggi in Campania si vota per la presidenza della Regione fino alle 15 ... Segnala msn.com
Zaia, Emiliano e De Luca: cosa faranno adesso? - Le vittorie di Alberto Stefani in Veneto, di Roberto Fico in Campania e di Antonio Decaro in Puglia segnano la fine delle “dinastie” di tre governatori centrali nel panorama politico italiano: Luca Za ... Secondo msn.com