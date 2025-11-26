De Luca | Io sindaco di Salerno? Può essere un’ipotesi

Tempo di lettura: < 1 minuto “Può essere un’ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto”. E’ la risposta del governatore campano uscente, Vincenzo De Luca all’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Salerno. De Luca ha poi sottolineato di voler tornare a coltivare la sua passione – “mi piacerebbe riprendere a studiare e a leggere qualche altro libro” – e ha ribadito la sua intenzione di continuare a seguire “Napoli e la Campania, per un dovere di gratitudine che ho verso la città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

