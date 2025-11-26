De Luca che fine farà adesso? Due ipotesi all’orizzonte e Manfredi trema

L'ormai ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si trova di fronte a un bivio politico dopo la sconfitta elettorale del 2025. Sebbene formalmente sia ancora in carica per gli ultimi atti amministrativi, il giorno dopo il voto lo vede già proiettato verso una nuova fase. L'articolo di Ciro Pellegrino su Fanpage.it traccia un quadro del suo probabile doppio ruolo futuro: quello di battitore libero e polemista contro il nuovo establishment e quello di possibile candidato a sindaco di Salerno per la quinta volta. La sua uscita di scena dalla Regione è marcata da un gesto inatteso: un pubblico ringraziamento ai napoletani.

